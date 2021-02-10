Главная Новости Криминал и происшествия Подростка, которого искали полгорода, нашли мертвым (ВИДЕО)
10.02.2021  15:47   

Подростка, которого искали полгорода, нашли мертвым (ВИДЕО)

 
По предварительной информации, парня обнаружили на стыке Павлового Поля и Алексеевки. Как сообщили корреспонденты Newsroom, эту информацию им подтвердили источники в правоохранительных органах.
 
Первыми об обнаружении парня сообщили волонтеры. Однако они не уточнили, жив ли школьник.
 
"Уважаемые волонтеры, возвращайтесь, пожалуйста, в штаб. Всех ожидаем в штабе", - сказал координатор Константин Рюмшин.
 
По информации Редпост, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, парень найден под Алексеевским мостом. Вероятней всего он упал с него и погиб.
 
На мест уже работают спасатели и медики с правоохранителями.
 
Это не первый случай, когда в Харькове погибали экстремалы. 31 июля 2016 года с недостроенного роддома на Алексеевке упал и насмерть разбился 14-летний мальчик. А уже через месяц, 1 сентября с заброшенного элеватора в районе Южного вокзала упал и разбился 22-летний парень.
 
Напомним, 15-летний Антон Логвинов ушел из дома в Шевченковском районе Харькова вечером 8 февраля. Следующие два дня его искали на территории Лесопарка сотни волонтеров, бойцов ГСЧС, курсантов и сотрудников полиции.
 
Дополняется
 
Тэги:  харьков, антон логвинов, поиска, пропал
 
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