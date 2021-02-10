10.02.2021 15:47

Подростка, которого искали полгорода, нашли мертвым (ВИДЕО)

По предварительной информации, парня обнаружили на стыке Павлового Поля и Алексеевки. Как сообщили корреспонденты Newsroom, эту информацию им подтвердили источники в правоохранительных органах.

Первыми об обнаружении парня сообщили волонтеры. Однако они не уточнили, жив ли школьник.

"Уважаемые волонтеры, возвращайтесь, пожалуйста, в штаб. Всех ожидаем в штабе", - сказал координатор Константин Рюмшин.

По информации Редпост, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, парень найден под Алексеевским мостом. Вероятней всего он упал с него и погиб.

На мест уже работают спасатели и медики с правоохранителями.

Это не первый случай, когда в Харькове погибали экстремалы. 31 июля 2016 года с недостроенного роддома на Алексеевке упал и насмерть разбился 14-летний мальчик. А уже через месяц, 1 сентября с заброшенного элеватора в районе Южного вокзала упал и разбился 22-летний парень.

Напомним, 15-летний Антон Логвинов ушел из дома в Шевченковском районе Харькова вечером 8 февраля. Следующие два дня его искали на территории Лесопарка сотни волонтеров, бойцов ГСЧС, курсантов и сотрудников полиции.

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