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09.02.2022  16:59   Дмитрий Колоней

В Харькове найден пропавший без вести мужчина со шрамами (фото)

После более чем недели поисков нашли 45-летнего Игоря Сенчука.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились розыски Игоря Сенчука, прибывшего в Харьков и пропавшего в нем.  Он найден живым. 

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Игорь Сенчук - мужчина  среднего телосложения, с седыми волосами, серо-зелеными глазами и шрамами на голове и ноге после операции, в 6:20 31 января 2022 года в черной куртке с капюшоном, черных брюках и черной шапке выехал из своего дома в села Высокополье Богодуховского района Харьковской области, В тот же день в 19:00 он выходил на связь. А затем пропал.

Напомним, ранее мы писали о найденном трупе молодого парня, пропавшего по дороге в Харьков.

Тэги:  пропал, найден живым, харьков, розыск, поиск
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