В Харькове найден пропавший без вести мужчина со шрамами (фото)

После более чем недели поисков нашли 45-летнего Игоря Сенчука.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились розыски Игоря Сенчука, прибывшего в Харьков и пропавшего в нем. Он найден живым.
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Игорь Сенчук - мужчина среднего телосложения, с седыми волосами, серо-зелеными глазами и шрамами на голове и ноге после операции, в 6:20 31 января 2022 года в черной куртке с капюшоном, черных брюках и черной шапке выехал из своего дома в села Высокополье Богодуховского района Харьковской области, В тот же день в 19:00 он выходил на связь. А затем пропал.
Напомним, ранее мы писали о найденном трупе молодого парня, пропавшего по дороге в Харьков.
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Дела, запланированные на сегодня, вряд ли удастся закончить. Весь день будет возникать соблазн закрыть глаза на любые проблемы и заняться чем-либо приятным.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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