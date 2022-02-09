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09.02.2022  17:29   

Сбил насмерть прохожего: разыскиваются очевидцы ДТП под Харьковом (фото)

Авария произошла под Харьковом 31 января 2022 года.


Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на полицию Харьковской области, 31 января 2022 года около 18:30 произошла смертельная авария в Купянске. В районе дома № 82 по Харьковской улице авто Opel Astrа, за рулем которого сидел 34-летний мужчина, сбил насмерть 28-летнего пешехода.
 
 
Ныне идет досудебное расследование уголовного производства и разыскиваются очевидцы смертельной аварии в Купянске. Полиция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю ВСЗУСТ СУ ГУНП в Харьковской области капитану полиции Катречко Денису Олеговичу.
 
ДТП Харьковщина: Сбил насмерть прохожего водитель Opel Astrа в Купянске, идет розыск свидетелей
 
 
Напомним, ране мы сообщили о розыске свидетелей смертельного ДТП: водитель врезался в группу велосипедистов в Харькове.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
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