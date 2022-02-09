09.02.2022 17:29

Сбил насмерть прохожего: разыскиваются очевидцы ДТП под Харьковом (фото)

Авария произошла под Харьковом 31 января 2022 года.



Нацполиция

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на полицию Харьковской области, 31 января 2022 года около 18:30 произошла смертельная авария в Купянске. В районе дома № 82 по Харьковской улице авто Opel Astrа, за рулем которого сидел 34-летний мужчина, сбил насмерть 28-летнего пешехода.

Ныне идет досудебное расследование уголовного производства и разыскиваются очевидцы смертельной аварии в Купянске. Полиция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю ВСЗУСТ СУ ГУНП в Харьковской области капитану полиции Катречко Денису Олеговичу.

Напомним, ране мы сообщили о розыске свидетелей смертельного ДТП: водитель врезался в группу велосипедистов в Харькове.