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09.02.2022  18:33   Дмитрий Колоней

Дело о реабилитационных центрах: современных рабовладельцев будут судить в Харькове (фото)

Правоохранители Харьковщины завершили досудебное расследование по организованной преступной группе.

Криминал Харьков: Аферистов, принуждавших к рабскому труду пациентов, будут судить
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, преступники содержали и эксплуатировали людей в реабилитационных центрах.
 
Злоумышленники, прикрываясь благотворительностью, организовали 3 центра закрытого типа для содержания наркозависимых лиц против их воли. Группировка, которая состояла из 5 человек, за ежемесячное вознаграждение предлагала услуги по исцелению от наркозависимости, а на деле принуждали попавших в их руки людей работать на строительных объектах Харькова.
 
Криминал Харьков: Аферистов, принуждавших к рабскому труду пациентов, будут судить
 
Криминал Харьков: Аферистов, принуждавших к рабскому труду пациентов, будут судить
 
Криминал Харьков: Аферистов, принуждавших к рабскому труду пациентов, будут судить
 
Криминал Харьков: Аферистов, принуждавших к рабскому труду пациентов, будут судить
 
В зависимость от правонарушителей  попали 12 потерпевших, которых содержали и подвергали трудовой эксплуатации. Виновникам светит тюремный срок до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
 
 
Тэги:  мошенничество, эксплуатация, харьков, принуждение, афера
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