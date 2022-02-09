09.02.2022 18:33 Дмитрий Колоней

Дело о реабилитационных центрах: современных рабовладельцев будут судить в Харькове (фото)

Правоохранители Харьковщины завершили досудебное расследование по организованной преступной группе.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Нацполицию, преступники содержали и эксплуатировали людей в реабилитационных центрах.

Злоумышленники, прикрываясь благотворительностью, организовали 3 центра закрытого типа для содержания наркозависимых лиц против их воли. Группировка, которая состояла из 5 человек, за ежемесячное вознаграждение предлагала услуги по исцелению от наркозависимости, а на деле принуждали попавших в их руки людей работать на строительных объектах Харькова.

В зависимость от правонарушителей попали 12 потерпевших, которых содержали и подвергали трудовой эксплуатации. Виновникам светит тюремный срок до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.