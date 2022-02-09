09.02.2022 19:12 Дмитрий Колоней

"Дія": появятся электронные удостоверения ветерана войны и участника Революции Достоинства

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Фото из открытых источников

Как собщает РЕДПОСТ , ссылаясь на вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова, сегодня Правительство приняло постановление об электронных удостоверниях. Об этом министр рассказал на своей странице в Фейсбук. Теперь более 1,2 млн жителей страны смогут всегда иметь при себе удостоверение ветерана в электронном виде.

Постановление согласовано с законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Удостоверение можно будет использовать как аналог бумажного. Миниистр отметил, что готовятся инициативы, которые упростят жизнь ветеранов. Например, внедряется Единый госреестр ветеранов войны. Будет автоматизированый обмен информацией между этим и другими реестрами.

Михаил Федоров напомнил, что цифровые документы в приложении не хранятся, а подтягиваются из соответствующих реестров.