09.02.2022 20:07 Дмитрий Колоней

Коронавирус поражает легкие, а лечение может растянуться на годы - результат исследования

Затянувшееся лечение COVID-19 связано с проблемами легких, которые могут поменять структуру.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedikalXpress, обнародован отчет ученых, которые обнаружили, что затяжное воспаление после COVID-19 тесно связано с долгосрочными изменениями в структуре и функции легких. Результаты исследования показывают, что меднабюдение за людьми после заражения вирусом SARS-CoV-2 может помочь выявить тех, кто подвержен риску долгосрочных проблем с легкими.

Значительная часть переболевших коронавирусом сообщает о сохраняющихся или повторяющихся клинических симптомах, а полное выздоровление может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

По словам Томаса Зоннвебера, специалиста по легким в Медицинском университете Инсбрук, Австрия, и соавтор исследования вместе с Петром Тимошуком, симптомы, длящиеся более 12 недель, обнаруживаются у 10% пациентов с COVID-19. На его взгляд срочно необходимы надежные, ресурсосберегающие инструменты для оценки индивидуального риска легочных осложнений у людей.

«Мы проанализировали частоту изменений структуры и функции легких и стойких симптомов у пациентов через шесть месяцев после постановки диагноза COVID-19, чтобы выяснить, существуют ли клинические признаки, которые могут предсказать риск развития у них длительного COVID», - сообщил автрийский ученый.

Исследователи оценили выздоровление 145 первично госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 в период с марта по июнь 2020 года, которые приняли участие в австрийском клиническом исследовании под названием «Развитие интерстициального заболевания легких при COVID-19 (CovILD)».

Они ретроспективно оценили характеристики пациентов во время их острой инфекции COVID-19, а затем провели последующие исследования через 60, 100 и 180 дней. При каждом посещении они оценивали симптомы и физическую работоспособность с помощью анкеты, а также проводили тесты функции легких, анализы крови и сканирование грудной клетки.

Через полгода после установления диагноза:

у 49% больных отмечались стойкие жалобы, при этом наиболее частыми жалобами были:

нарушение физической работоспособности (34,7% больных), нарушения сна (27,1%), одышка при физической нагрузке (22,8%). у 33,6% отмечались нарушения функции легких, у 48,5% при сканировании органов грудной клетки выявлялись структурные аномалии легких, у 19,4% из них имел легкие от умеренной до тяжелой степени. изменения.

Хотя частота этих симптомов со временем уменьшалась, они медленнее разрешались к концу периода выздоровления, при контрольных посещениях через 100 и 180 дней.

Чтобы определить факторы риска, связанные с этими долгосрочными проблемами, команда использовала алгоритмы машинного обучения для поиска закономерностей клинических признаков у пациентов с длительными симптомами COVID.

Они обнаружили факторы риска, связанные с тяжелой и критической инфекцией COVID-19:

принадлежность к мужскому полу, хронические заболевания, (высокое кровяное давление и высокий уровень антител к SARS-CoV-2,).

Но в дополнение к этим факторам повышенные маркеры воспаления — как по всему телу, так и внутри кровеносных сосудов — также были связаны с долгосрочными аномалиями легких.

Затем команда проверила, могут ли алгоритмы, использующие эти факторы риска, предсказывать исходы COVID в другой группе пациентов. Они обнаружили, что, хотя маркеры воспаления предсказывали, у кого разовьются аномалии структуры легких, они не могли точно предсказать, у кого разовьются проблемы с функцией легких или другие симптомы, такие как одышка. Это говорит о том, что даже если у пациентов обнаруживаются обнаруживаемые изменения в легких через 60 дней после постановки диагноза, это может еще не проявляться в виде симптомов или изменений в функции легких, но все же может привести к проблемам позже.

Алгоритмы необходимо проверить на больших группах пациентов с COVID-19, прежде чем их можно будет надежно использовать для прогнозирования долгосрочных результатов COVID-19. С этой целью авторы опубликовали свои выводы в качестве инструмента оценки рисков с открытым исходным кодом, который могут использовать другие исследователи.

В другой исследовательской группе пациентов были обнаружена высокая частота структурных и функциональных аномалий легких и стойких симптомов через шесть месяцев после постановки диагноза COVID-19, а также замедление темпов выздоровления через три месяца. Об этом сообщила Джудит Лёффлер-Рагг, специалист по легким. специалист Медицинского университета Инсбрука и соавтор исследования вместе с Иваном Танцевски. Напомним, ранее мы писали о том, когда коронавирус может вызвать пневмонию