09.02.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Пожар на харьковской трассе: фура сгорела дотла (видео)

На дороге Харьков-Киев вспыхнул грузовик во время движения.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на трассе, связывающей две столицы Украины - пожар. Во время движение загорелся грузовик. Огонь охватил фуру и превратил ее товар в пепел. Возможно, он был легковоспламеняющимся. Пожарных пока нет. Подробностей о причине возгорания и пострадваших пока нет. Движение ограничено.

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Напомним, ранее мы писалит о ДТП, из-за которого проспект в Харькове мог оказаться в огне.