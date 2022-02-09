    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пожар на харьковской трассе: фура сгорела дотла (видео)
09.02.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Пожар на харьковской трассе: фура сгорела дотла (видео)

На дороге Харьков-Киев вспыхнул грузовик во время движения.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на трассе, связывающей две столицы Украины - пожар. Во время движение загорелся грузовик. Огонь охватил фуру и превратил ее товар в пепел. Возможно, он был легковоспламеняющимся. Пожарных пока нет. Подробностей о причине возгорания и пострадваших пока нет. Движение ограничено.

Читайте также: Смертельное ДТП на окружной Харькова: фура раздавила легковушку (видео)

Напомним, ранее мы писалит о ДТП, из-за которого проспект в Харькове мог оказаться в огне.

 

Тэги:  пожар, дтп, харьков, киев, загорелась фура
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 Криминал и происшествия В Харьковской области произошло возгорание жилого дома 09.02 Криминал и происшествия В Харькове сгорел автомобиль в гараже (видео) 08.02 Криминал и происшествия Как тушат пожар в девятиэтажке Харькова: подробности от ГСЧС
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 