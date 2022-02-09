Пожар на харьковской трассе: фура сгорела дотла (видео)

На дороге Харьков-Киев вспыхнул грузовик во время движения.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на трассе, связывающей две столицы Украины - пожар. Во время движение загорелся грузовик. Огонь охватил фуру и превратил ее товар в пепел. Возможно, он был легковоспламеняющимся. Пожарных пока нет. Подробностей о причине возгорания и пострадваших пока нет. Движение ограничено.
Читайте также: Смертельное ДТП на окружной Харькова: фура раздавила легковушку (видео)
Напомним, ранее мы писалит о ДТП, из-за которого проспект в Харькове мог оказаться в огне.
Комментариев: 0
Дела, запланированные на сегодня, вряд ли удастся закончить. Весь день будет возникать соблазн закрыть глаза на любые проблемы и заняться чем-либо приятным.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажность:
давление:
ветер: