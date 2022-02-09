09.02.2022 21:33 Дмитрий Колоней

Стрельба в Днепре: опубликовавших видео расстрела полицейских могут отправить за решетку

Эпизод с видео будет расследован отдельным уголовным производством по факту разглашения данных досудебного расследования



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на УНИАН, по словам заместителя генерального прокурора Максима Якубовского, видео расстрела на Южмаше нацгвардейцем Артемием Рябчуком своих сослуживцев обнародовали работники Нацполиции. Их имена установит следствие. Читайте также: Стрельба в Днепре: Артемий Рябчук назвал мотив расстрела сослуживцев Об этом Максим Якубовский проинформировал на заседании комитета украинского паламента по вопросам правоохранительной деятельности.

"Мы сейчас можем говорить - это работники Национальной полиции. Кто конкретно, я надеюсь, будет установлено в результате расследования", - отметил он. Якубовский добавил, что эпизод об обнародовании видео выделен в отдельное уголовное производство, которое начато по факту разглашения данных досудебного расследования.

Напомним, ранее мы опубликвали видео расстрела сослуживцев нацгвардейцем в Днепре.