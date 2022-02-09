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09.02.2022  21:33   Дмитрий Колоней

Стрельба в Днепре: опубликовавших видео расстрела полицейских могут отправить за решетку

Эпизод с видео будет расследован отдельным уголовным производством по факту разглашения данных досудебного расследования


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на УНИАН, по словам заместителя генерального прокурора Максима Якубовского, видео расстрела на Южмаше нацгвардейцем Артемием Рябчуком своих сослуживцев обнародовали работники Нацполиции. Их имена установит следствие.
 
 
Об этом Максим Якубовский проинформировал  на заседании комитета украинского паламента по вопросам правоохранительной деятельности. 
 
"Мы сейчас можем говорить - это работники Национальной полиции. Кто конкретно, я надеюсь, будет установлено в результате расследования", - отметил он. Якубовский добавил, что эпизод об обнародовании видео выделен в отдельное уголовное производство, которое начато по факту разглашения данных досудебного расследования.
 
Напомним, ранее мы опубликвали видео расстрела сослуживцев нацгвардейцем в Днепре.
 
 
Источник:   УНИАН
 Тэги:  стрельба, нацгвардия, харьков, днепр, видео расстрела
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