10.02.2022 06:01

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 февраля

В Харькове будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки (снег с переходом в дождь). На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 35%. С 5 утра до полудня будут происходить слабые магнитные бури. Затем геомагнитная активность пойдет на спад.



Народные приметы. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето.



Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.