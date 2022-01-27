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27.01.2022  10:00   

Появилось видео расстрела сослуживцев нацгвардейцем в Днепре

Видео расстрела сослуживцев Артемом Рябчуком, солдатом-срочником Нацгвардии опубликовали в соцсетях.

Шокирующие кадры стрельбы в оружейной комнаты завода "Южмаш" опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как солдат хладнокровно расправляется со своими сослуживцами, а потом забирает из оружейного шкафа боеприпасы.

Позже он остановил попутный транспорт и уехал с места преступления.

Утром, 27 января Артем Рябчук был задержан в пригороде Днепра.

Напомним, в четверг, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. 
 
Тэги:  расстрел, нацгвардия, харьков
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