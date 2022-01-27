В Харькове остановились трамваи на Москалевке: причина (фото)

Утром 27 января на улице Гольдберговской произошло ДТП.
Там столкнулись легковые автомобили Daewoo Lanos и Nissan Leaf, передает РЕДПОСТ. Вероятно, машины занесло на скользких от мороза трамвайных путях. Фото с места ДТП очевидцы выложили в Сеть.
Авария произошла прямо на трамвайных путях, и городской электротранспорт 27-го маршрута временно приостановил движение.
Легковушки получили значительные механические повреждения. Сведения о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Напомним, около полудня 26 января на Московском проспекте в Харькове столкнулись две легковушки. Авария произошла прямо на трамвайных путях. Пока оформляли аварию, трамваи 6-го маршрута по словам очевидцев временно не ходили.
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