27.01.2022 09:46 Рита Парфенова

В Харькове остановились трамваи на Москалевке: причина (фото)

Утром 27 января на улице Гольдберговской произошло ДТП.

Там столкнулись легковые автомобили Daewoo Lanos и Nissan Leaf, передает РЕДПОСТ. Вероятно, машины занесло на скользких от мороза трамвайных путях. Фото с места ДТП очевидцы выложили в Сеть.



Авария произошла прямо на трамвайных путях, и городской электротранспорт 27-го маршрута временно приостановил движение.



Легковушки получили значительные механические повреждения. Сведения о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Напомним, около полудня 26 января на Московском проспекте в Харькове столкнулись две легковушки. Авария произошла прямо на трамвайных путях. Пока оформляли аварию, трамваи 6-го маршрута по словам очевидцев временно не ходили.