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26.01.2022  13:18   Рита Парфенова

В Харькове остановились трамваи: причина

Авария на трамвайных рельсах остановила движение электротранспорта.



ДТП на Московском проспекте временно парализовало движение электротранспорта, передает РЕДПОСТ.

Около полудня 26 января на Московском проспекте  в Харькове столкнулись две легковушки. Авария произошла прямо на трамвайных путях.

Пока оформляют аварию, трамваи 6-го маршрута по словам очевидцев временно не ходят.

Напомним, утром 14 января на Полтавском Шляхе в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Skoda Octavia и ВАЗ 2110. Авария остановила движение трамваев №3. В соцсетях опубликовано видео очевидцев, как пассажиры покидают остановившийся транспорт.

Тэги:  дтп, харьков
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