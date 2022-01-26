26.01.2022 13:18 Рита Парфенова

В Харькове остановились трамваи: причина

Авария на трамвайных рельсах остановила движение электротранспорта.





ДТП на Московском проспекте временно парализовало движение электротранспорта, передает РЕДПОСТ.



Около полудня 26 января на Московском проспекте в Харькове столкнулись две легковушки. Авария произошла прямо на трамвайных путях.



Пока оформляют аварию, трамваи 6-го маршрута по словам очевидцев временно не ходят.

Напомним, утром 14 января на Полтавском Шляхе в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Skoda Octavia и ВАЗ 2110. Авария остановила движение трамваев №3. В соцсетях опубликовано видео очевидцев, как пассажиры покидают остановившийся транспорт.