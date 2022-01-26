26.01.2022 13:03 Евгений Клочко

В Украине зарегистрировали новый препарат от COVID-19: как действует и кому предназначен

В Украине официально зарегистрировали для экстренного применения препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения в Facebook.

По информации Минздрава это препарат предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения коронавирусной болезни.

Также отмечается, что во всем мире это лекарство используется для пациентов, имеющих как минимум один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Препарат также поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

"Молнупиравир" вносит «ошибки» в генетический код коронавируса, что препятствует дальнейшей репликации вируса. Лекарство разработала компания MSD в сотрудничестве с биотехнологической компанией Ridgeback, отмечают ученые.

В Минздраве напомнили, что переговоры по закупке 300 тысяч курсов "Молнупиравира" начались еще в прошлом году.

Напомним, "Молнупиравир" стал вторым пероральным препаратом, одобренным в США для лечения коронавируса. FDA уже одобрило препарат компании Pfizer под названием Paxlovid