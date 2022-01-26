26.01.2022 12:50 Виталий Хиневич
В центре Афин прогремел мощный взрыв
Ударная волна повредила несколько зданий, торговую точку и автомобили.
Фото: twitter.com/nomadpossum
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Корреспондент".
Сообщается, что ночью 26 января в жилом доме произошел взрыв и пожар. По предварительной информации, причиной взрыва могла послужить утечка газа. Ударная волна повредила все здание, а также магазин, рядом стоящие автомобили и дом напротив.
Кроме этого отмечается, что окна домов разбиты на расстоянии 200 метров от места происшествия.
На месте пожара работали спасатели, правоохранители и медики, которые госпитализировали 78-летнего мужчину с различными травмами и ожогами.
Напомним, в Афинах сильный снегопад и ветер
дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.
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