15.12.2021 11:05 Виталий Хиневич

На Харьковщине в результате взрыва пострадали люди

В поселке Коротич прогремел взрыв, в результате которого пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».

Отмечается, что 15 декабря около 6:00 спасателям поступила информация о происшествии. Взрыв произошел на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".

Как сообщил изданию председатель Песочинской общины Олег Чернобай, взрыв произошел на территории частного земельного участка. На участке идут строительные работы по созданию складских помещений.

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Кроме этого на нем располагался вагончик, в котором грелись двое мужчин, по предварительной информации именно в нем произошел взрыв. На данный момент 64 и 43-летние мужчины находятся в больнице с 60% ожогов второй и третьей степени.

Напомним, компания в составе 5 детей возрастом от 9 до 14 лет собирала на территории дачного участка остатки урожая капусты. Во время сбора 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и выдернул на нем чеку.