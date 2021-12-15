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15.12.2021  11:05   Виталий Хиневич

На Харьковщине в результате взрыва пострадали люди

В поселке Коротич прогремел взрыв, в результате которого пострадали двое мужчин.

Взрыв
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».
 
Отмечается, что 15 декабря около 6:00 спасателям поступила информация о происшествии. Взрыв произошел на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".
 
Как сообщил изданию председатель Песочинской общины Олег Чернобай, взрыв произошел на территории частного земельного участка. На участке идут строительные работы по созданию складских помещений.
 
 
Кроме этого на нем располагался вагончик, в котором грелись двое мужчин, по предварительной информации именно в нем произошел взрыв. На данный момент 64 и 43-летние мужчины находятся в больнице с 60% ожогов второй и третьей степени.
 
Напомним, компания в составе 5 детей возрастом от 9 до 14 лет собирала на территории дачного участка остатки урожая капусты. Во время сбора 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и выдернул на нем чеку.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  взрыв, происшествие, харьков
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