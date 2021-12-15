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15.12.2021  11:24   Рита Парфенова

Угонщику авто под Харьковом вынесен тюремный приговор (фото)

Змиевский автоугонщик проведет за решеткой пять с половиной лет.

Криминал Харьков: угонщик автомобилей приговорен к 5,5 годам заключения

Змиевской районный суд признал ранее судимого мужчину виновным в угоне транспортных средств. Согласно санкциям статей ч. 2, 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины угонщику назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В течение этого года 34-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, неоднократно пытался завладеть чужими автомобилями. Он разбивал кирпичом стекло, проникал внутрь автомобилей, повреждал замок зажигания и пытался завести двигатель. Во время одной из таких попыток, когда мужчина пытался завести автомобиль Audi А6, его остановили потерпевшая и свидетель.

Криминал Харьков: угонщик автомобилей приговорен к 5,5 годам заключения

Также досудебное расследование установило, что в июне 2021 года злоумышленник угнал автомобиль ВАЗ. Через разбитое стекло он проник в авто, соединил провода зажигания и уехал.

Криминал Харьков: угонщик автомобилей приговорен к 5,5 годам заключения
 
Приговор суда не вступил в законную силу, длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее мы писали, что на счету пьяного угонщика числилось 12 угона машин.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, угон, суд, харьков
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