15.12.2021 11:24 Рита Парфенова

Угонщику авто под Харьковом вынесен тюремный приговор (фото)

Змиевский автоугонщик проведет за решеткой пять с половиной лет.

Змиевской районный суд признал ранее судимого мужчину виновным в угоне транспортных средств. Согласно санкциям статей ч. 2, 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины угонщику назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.



В течение этого года 34-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, неоднократно пытался завладеть чужими автомобилями. Он разбивал кирпичом стекло, проникал внутрь автомобилей, повреждал замок зажигания и пытался завести двигатель. Во время одной из таких попыток, когда мужчина пытался завести автомобиль Audi А6, его остановили потерпевшая и свидетель.

Также досудебное расследование установило, что в июне 2021 года злоумышленник угнал автомобиль ВАЗ. Через разбитое стекло он проник в авто, соединил провода зажигания и уехал.





Приговор суда не вступил в законную силу, длится срок на апелляционное обжалование.



Напомним, ранее мы писали, что на счету пьяного угонщика числилось 12 угона машин.