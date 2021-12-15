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15.12.2021  11:42   Евгений Клочко

На годовщину смерти Кернеса к его могиле пришли тысячи харьковчан (фото)

В Харькове, на городском кладбище №2 возложили цветы на могилу пятого мэра Харькова Геннадия Кернеса в годовщину его смерти.

В Харькове, на городском кладбище №2 возложили цветы на могилу пятого мэра Харькова Геннадия Кернеса в годовщину его смерти.
 
Почтить память трижды мэра Харькова Геннадия Кернеса приехала его семья, друзья, коллеги, харьковчане.
 
 
Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020 года от осложнений после заражения коронавирусом. Ему был 61 год. Второй по величине город Украины Кернес возглавлял 10 лет.

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Тэги:  кернес, кладбище, годовщина смерти, харьков
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