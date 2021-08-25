Картину с Кернесом на аукционе продали за 12500 долларов

Произведение на онлайн-аукционе приобрел харьковчанин.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
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