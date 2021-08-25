25.08.2021 14:59

Картину с Кернесом на аукционе продали за 12500 долларов

Произведение на онлайн-аукционе приобрел харьковчанин.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу автора картины.

В День рождения Харькова известная киевская журналистка Светлана Крюкова в своей странице в Facebook выставила на продажу картину под названием «Зоопарк».

На ней изображен Харьковский градоначальник Геннадий Кернес на фоне животных в обновленном Харьковском зоопарке.

В ходе проведения торгов картина значительно набрала в цене, изначальная ее цена составляла 1500 долларов.

По счастливой случайности художественное творение отправилось в родной город Геннадия Кернеса.

В комментариях под публикацией уже попросили автора картины создать репродукцию и подарить ее Харькову.

Ранее РЕДПОСТ сообщал , 23 августа на здании горсовета в Харькове открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу .