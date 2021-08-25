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25.08.2021  14:59   

Картину с Кернесом на аукционе продали за 12500 долларов

Произведение на онлайн-аукционе приобрел харьковчанин.

Картина с Кернесом  
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу автора картины.
 
В День рождения Харькова известная киевская журналистка Светлана Крюкова в своей странице в Facebook выставила на продажу картину под названием «Зоопарк». 
 
На ней изображен Харьковский градоначальник Геннадий Кернес на фоне животных в обновленном Харьковском зоопарке. 
 
В ходе проведения торгов картина значительно набрала в цене, изначальная ее цена составляла 1500 долларов. 
 
По счастливой случайности художественное творение отправилось в родной город Геннадия Кернеса.
 
В комментариях под публикацией уже попросили автора картины создать репродукцию и подарить ее Харькову.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, 23 августа на здании горсовета в Харькове открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу .
 
Источник:   Крюкова
 Тэги:  харьков, кернес
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