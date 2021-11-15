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15.11.2021  13:00   Виталий Хиневич

В Милане нашли изображение Кернеса (фото)

В итальянском городе, на одной из улиц размещен портрет бывшего градоначальника Харькова.

Портрет Кернеса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм канал. 
 
Отмечается, что портрет Кернеса размещен на одной из центральных улиц Милана. На картине бывший мэр Харькова держит стаканчик, в котором находятся «голоса». 
 
Портрет Кернеса
 
Что этим хотел сказать автор изображения не известно. 
 
Пользователи социальный сетей радостно восприняли данную новость, а некоторые пообещали себе обязательно найти это место и сделать с портретом фото. 
 
Напомним, картину с Кернесом на аукционе продали за 12500 долларов. На ней изображен Харьковский градоначальник Геннадий Кернес на фоне животных в обновленном Харьковском зоопарке. 
 
Источник:   1654
 Тэги:  кернес, харьков
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