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15.11.2021  13:10   Виталий Хиневич

В Харькове сумка навела страха на прохожих

Полиция проверила информацию о неизвестном предмете, обнаруженном на улице Жен-Мироносиц в Харькове.

Подозрительный предмет возле ДК Полиции в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети. 
 
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что им поступил сигнал том, что возле ДК Полиции находится неизвестный подозрительный предмет.
 
На место происшествия оперативно были направлены экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что подозрительным предметом оказалась сумка для ноутбука, которая была пуста. 
 
Напомним, в Харькове обнаружили подозрительный предмет возле ДК Полиции.
 
Источник:   Труха
 Тэги:  происшествие, харьков
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