15.11.2021 12:20 Евгений Клочко

В Харькове обнаружили подозрительный предмет возле ДК Полиции (видео)

Полиция проверяет информацию о неизвестном предмете, обнаруженном на улице Жен-Мироносиц в Харькове.

Кадр из видео

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Правоохранители сообщили, что им поступил сигнал том, что возле ДК Полиции находится неизвестный подозрительный предмет.

На место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления.

Место происшествия было ограждено сигнальной лентой, полицейские обеспечивают охрану периметра, перекрыто движение для транспорта и пешеходов.

Напомним, 6 октября на остановке возле управления ЮЖД лежал бесхозный рюкзак. Прохожие вызвали правоохранителей.

На место выехали специалисты взрывотехнического управления полиции. Наличие взрывчатки не подтвердилось – в багаже оказались личные вещи, позже сообщили в полиции.