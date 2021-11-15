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15.11.2021  12:30   Виталий Хиневич

Приграничные области Украины может ждать чрезвычайное положение

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в некоторых регионах страны может действовать режим чрезвычайного положения.

Граница Украины с Беларусью
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг по результатам межведомственного совещания под председательством Секретаря СНБО Украины.
 
Отмечается, что в приграничных с Беларусью регионах Украины может быть введено чрезвычайное положение при обострении ситуации на государственной границе из-за миграционного кризиса.
 
Министр заявил, что определены места дисклокации личного состава, которые усилят подразделения Пограничной службы и Национальной гвардии. Кроме этого, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны.
 
 
Не исключается и возможность введения чрезвычайной ситуации в областях, которые граничат с Беларусью. 
 
Привлекать для выполнения поставленных задач военнослужащих с Востока и Юга Украины не планируют. 
 
Монастырский также сообщил, что основным планом Украины остается укрепление государственной границы.
 
На данную цель будут выделены денежные средства из государственного бюджета 2022 года. 
 
Напомним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.
 
Источник:   Брифинг Секретаря СНБО Украины
 Тэги:  беларусь, государственная граница, харьков
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