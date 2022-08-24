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24.08.2022  14:41   Дмитро Колонєй

З боку Білорусі зараз немає загрози наземного удару

Про це інформує військова розвідка України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, за словами представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова, попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.
 
Влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі. Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, беларусь, украина
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