24.08.2022 14:41 Дмитро Колонєй

З боку Білорусі зараз немає загрози наземного удару

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, за словами представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова, попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.

Влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі. Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.