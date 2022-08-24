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24.08.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові відкрилася художня виставка

Художня виставка доступна в режимі онлайн.

Харків художня виставка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що V Художня виставка «Любому Харкову присвячується!» відкрилася 23 серпня, у режимі онлайн.
 
Як зазначили у Департаменті культуриДо експозиції увійшли 206 найкращих робіт художньої спільноти за останні п’ять років, виконані у найрізноманітніших техніках і матеріалах. Серед авторів – учні та викладачі Школи сучасних театрально-сценічних напрямів, Харківської дитячої художної школи №1 ім. І.Ю. Рєпіна, Дитячої художньої школи №2 ім. П.О. Левченка, Дитячої художньої школи №3, Дитячої школи мистецтв №6, Дитячої школи мистецтв №7, Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості та Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області.
 
Представлені в експозиції, допоможуть відвідувачам онлайн поринути в історію міста, побачити його красу та  відчути його атмосферу.
 
Переглянути роботи учасників виставки можна за посиланням.
 
Нагадаємо, До Дня Незалежності України пройде міжнародний освітній марафон.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, выставка
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