24.08.2022 14:25 Віталій Хінєвіч
У Харкові відкрилася художня виставка
Художня виставка доступна в режимі онлайн.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що V Художня виставка «Любому Харкову присвячується!» відкрилася 23 серпня, у режимі онлайн.
Як зазначили у Департаменті культуриДо експозиції увійшли 206 найкращих робіт художньої спільноти за останні п’ять років, виконані у найрізноманітніших техніках і матеріалах. Серед авторів – учні та викладачі Школи сучасних театрально-сценічних напрямів, Харківської дитячої художної школи №1 ім. І.Ю. Рєпіна, Дитячої художньої школи №2 ім. П.О. Левченка, Дитячої художньої школи №3, Дитячої школи мистецтв №6, Дитячої школи мистецтв №7, Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості та Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області.
Представлені в експозиції, допоможуть відвідувачам онлайн поринути в історію міста, побачити його красу та відчути його атмосферу.
Переглянути роботи учасників виставки можна за посиланням
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Нагадаємо, До Дня Незалежності України пройде
міжнародний освітній марафон.
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