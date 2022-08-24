24.08.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові відкрилася художня виставка

Художня виставка доступна в режимі онлайн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що V Художня виставка «Любому Харкову присвячується!» відкрилася 23 серпня, у режимі онлайн.

Як зазначили у Департаменті культуриДо експозиції увійшли 206 найкращих робіт художньої спільноти за останні п’ять років, виконані у найрізноманітніших техніках і матеріалах. Серед авторів – учні та викладачі Школи сучасних театрально-сценічних напрямів, Харківської дитячої художної школи №1 ім. І.Ю. Рєпіна, Дитячої художньої школи №2 ім. П.О. Левченка, Дитячої художньої школи №3, Дитячої школи мистецтв №6, Дитячої школи мистецтв №7, Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості та Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області.

Представлені в експозиції, допоможуть відвідувачам онлайн поринути в історію міста, побачити його красу та відчути його атмосферу.

Переглянути роботи учасників виставки можна за посиланням

Нагадаємо, До Дня Незалежності України пройде міжнародний освітній марафон.