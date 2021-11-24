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24.11.2021  10:40   Виталий Хиневич

Украина проводит спецоперацию на границе с Беларусью: что известно

На государственной границе началась спецоперация под названием «Полесье».

Граница с Беларусью
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. 
 
Отмечается, что одной из основных целей является усиление охраны государственной границы, для недопущения миграционного кризиса и сохранения правопорядка на украинской территории. 
 
 
Охранять границу будет при помощи авиационной техники с задействованием вертолетов, бесплитоников а также увеличат количество патрульных нарядов.
 
Кроме этого, будут выставлены контрольные посты для проверки транспортных средств на границе с Беларусью, дополнительно проверят железнодорожные и автобусные станции. 
Данные мероприятия связанны с миграционным кризисом на Польско-Беларуской границе.
 
Напомним, украинскую границу с Беларусью будут охранять современные вертолеты. Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучее снаряжение. 
 
Источник:   Государственная пограничная служба Украины
 Тэги:  государственная граница, беларусь, харьков
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