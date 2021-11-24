24.11.2021 10:40 Виталий Хиневич

Украина проводит спецоперацию на границе с Беларусью: что известно

На государственной границе началась спецоперация под названием «Полесье».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что одной из основных целей является усиление охраны государственной границы, для недопущения миграционного кризиса и сохранения правопорядка на украинской территории.

Читайте также: Приграничные области Украины может ждать чрезвычайное положение

Охранять границу будет при помощи авиационной техники с задействованием вертолетов, бесплитоников а также увеличат количество патрульных нарядов.

Кроме этого, будут выставлены контрольные посты для проверки транспортных средств на границе с Беларусью, дополнительно проверят железнодорожные и автобусные станции.

Данные мероприятия связанны с миграционным кризисом на Польско-Беларуской границе.

Напомним, украинскую границу с Беларусью будут охранять современные вертолеты . Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучее снаряжение.