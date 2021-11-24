24.11.2021 10:25 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 310 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 562 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 232 109 человек. Выздоровело 197 914 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 28 735 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 340 человек (в том числе 310 жителей города Харькова). 57 человек заболели в Изюмском районе, 45 – в Красноградском, 41 - в Лозовском, 32 – в Чугуевском, 24 – в Богодуховском, 23 – в Купянском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 ноября.