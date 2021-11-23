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23.11.2021  10:06   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 266 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 407 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 231 547 человек. Выздоровело 196 542 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 688 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 278 человек (в том числе 266 жителей города Харькова). 38 человек заболели в Чугуевском районе, 26 - в Лозовском, 21 – в Богодуховском, 17 – в Красноградском, 14 – в Купянском, 13 – в Изюмском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 ноября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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