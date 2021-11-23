В Харькове умер Игорь Малицкий - бывший узник фашистских концлагерей

Почетный харьковчанин Игорь Малицкий умер в ночь на 23 ноября.
В Харькове на 97-м году жизни умер Игорь Федорович Малицкий, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА.
Бывший узник фашистских концлагерей, антифашистский деятель, Почетный гражданин города Харькова, председатель Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников концлагерей, ученый и преподаватель, заведующий кафедрой технологии машиностроения Украинской инженерно-педагогической академии умер в ночь на 23 ноября 2021 года.
Редакция РЕДПОСТ приносит глубокие соболезнования родным и близким Игоря Малицкого.
Напомним, 20 ноября состоялось прощание с Почётным гражданином Харькова и заслуженным художником Азербайджана, и народным художником Украины Сейфаддином Гурбановым.
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То и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Вторник начнется хмурой пасмурной погодой, затем небо на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером они вернутся снова. Без существенных осадков.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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