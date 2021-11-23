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23.11.2021  09:27   Рита Парфенова

Харьков в старинных картах и планах: горожан зовут на уникальную выставку с лекцией

Выставка «Картография: как рос старый Харьков – на планах и картах» пройдет с 26 по 28 ноября в духовно-просветительском центре «Фома».

харьков

Как пишет РЕДПОСТ, выставка презентует старинные артефакты из прошлого Харькова – карты и планы города и его окрестностей.

Посетители смогут мысленно пройтись по старым улицам, которые остались теперь только на планах давних лет, и рассмотреть исторические районы города в развитии в тот период, когда наш город рос быстрее всего.

В экспозиции представлены планы города в последние десятилетия XIX века и первые десятилетия ХХ-го. Некоторые экспонаты выставки ранее нигде не публиковались.

Вводная лекция Александра Стадника к открытию выставки пройдет 26 ноября в 18:00 в центре «ФОМА» на улице Университетской, 10. Выставка продлится до 19:00 28 ноября. Вход – пожертвование 50 грн.

Количество участников мероприятия ограничено карантинными требованиями. Предварительная запись по телефону 067 191 00 10 (viber, telegram).

Напомним, выставка проекта «Превращение «ЭкоАрт» пройдет с 23 ноября 2021 года по 22 января 2022 года в Областном центре культуры и искусства. Экодеятели – профессиональные дизайнеры и художники и любители, преподаватели и студенты заведений художественного профиля, народные мастера и мастерицы – продемонстрируют креативные решения по созданию нового и интересного из остатков производства и подержанных вещей.



 

Тэги:  выставка, харьков
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