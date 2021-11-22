22.11.2021 10:20 Рита Парфенова

В Харькове открывается выставка эко-арта «Превращение»

Выставка проекта «Превращение «ЭкоАрт» пройдет с 23 ноября 2021 года по 22 января 2022 года в Областном центре культуры и искусства.

Как подарить вторую жизнь любимым безделушкам – об этом знают участники проекта «Превращение «ЭкоАрт» и продемонстрироуют на выставкк в Харкове, сообщает РЕДПОСТ.



Этот проект проходит в Харькове уже четвертый год подряд. Экодеятели – профессиональные дизайнеры и художники и любители, преподаватели и студенты заведений художественного профиля, народные мастера и мастерицы – продемонстрируют креативные решения по созданию нового и интересного из остатков производства и подержанных вещей.



Открытие выставки пройдет 23 ноября в 17:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, а посетить ее можно будет до 22 января с 11.00 до 19.00, выходной воскресенье, понедельник. Как сообщили организаторы, мероприятие будет происходить с соблюдением всех карантинных правил для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, до 27 ноября 2021 года в галерее «Мистецтво Слобожанщины» экспонируется выставка живописи харьковской художницы Натальи Самусь под названием «Reflection». Она является аллегорическим выражением впечатлений художницы от путешествий, ее восприятия окружающего и внутреннего миров, наполненных таинственным и интимным.

