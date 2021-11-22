22.11.2021 10:35 Виталий Хиневич
Погодные условия изменятся: что ждать украинцам
Ближайшими днями синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха, однако морозы ожидают не всю территорию страны.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
Отмечается, что в ближайшие дни в некоторых регионах страны столбик термометра опуститься до отметки -7 градусов.
В понедельник, 22 ноября, в западных областях ожидаются осадки в виде дождя.
На остальной территории Украины осадков не ожидается, небо будет облачным, но я с прояснением.
В дневное время столбики термометров покажут от +5 до +13 градусов ночью прогнозируется -3 +7 градусов. В Крыму столбик термометра днем будет держаться на отметке +14 градусов.
На следующий день, 23 ноября следует ожидать снижение температуры воздуха.
Днем ожидается от -2 до +8 градусов, в ночное время - от 5 градусов тепла до 7 градусов мороза.
В Ивано-Франковской, Черновицкой, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, и Кировоградской областях следует ожидать осадки в виде дождя и снега. На остальной территории страны - без осадков.
В среду, 24 ноября, осадки покинут Украину, по всей территории страны небо будет скрыто за облаками.
Днем столбики термометров порадуют относительно теплой температурой воздуха от -1 до +7 градусов, ночью следует ожидать заморозков от -4 до -6 градусов.
Напомним, в ночь на 19 ноября в Украине пошел первый снег
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