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22.11.2021  10:35   Виталий Хиневич

Погодные условия изменятся: что ждать украинцам

Ближайшими днями синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха, однако морозы ожидают не всю территорию страны.

Погода в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
 
Отмечается, что в ближайшие дни в некоторых регионах страны столбик термометра опуститься до отметки -7 градусов. 
 
В понедельник, 22 ноября, в западных областях ожидаются осадки в виде дождя. 
 
На остальной территории Украины осадков не ожидается, небо будет облачным, но я с прояснением. 
 
В дневное время столбики термометров покажут от +5 до +13 градусов ночью прогнозируется -3 +7 градусов. В Крыму столбик термометра днем будет держаться на отметке +14 градусов.
 
На следующий день, 23 ноября следует ожидать снижение температуры воздуха.
 
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Днем ожидается от -2 до +8 градусов, в ночное время - от 5 градусов тепла до 7 градусов мороза.
 
В Ивано-Франковской, Черновицкой, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, и Кировоградской областях следует ожидать осадки в виде дождя и снега. На остальной территории страны - без осадков.
 
В среду, 24 ноября, осадки покинут Украину, по всей территории страны небо будет скрыто за облаками.
 
Днем столбики термометров порадуют относительно теплой температурой воздуха от -1 до +7 градусов, ночью следует ожидать заморозков от -4 до -6 градусов.
 
Напомним, в ночь на 19 ноября в Украине пошел первый снег
 
Источник:   Украинский гидрометеорологический центр
 Тэги:  погода, харьков, украина
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