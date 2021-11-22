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22.11.2021  10:45   

В Харькове на Москалевке – ДПТ с легковушками (видео)

В дорожно-транспортном происшествии на улице Гольдберговской в Харькове пострадавших нет.

ДТП Харьков: ВАЗ и Toyota столкнулись на улице Гольдберговской


Утром 22 ноября на улице Гольдберговской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили РЕДПОСТ в Патрульной полиции, участниками аварии стали автомобили ВАЗ 21101 и Toyota Corolla.

Прибывшие на вызов патрульные предварительно установили, что аварии произошла по вине водителя автомобиля ВАЗ. Он нарушил правило проезда перекрестков (п. 16.6 ПДД), в результате чего и произошло столкновение с авто Toyota.

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К счастью, ДТП произошло без травмированных. Автомобили получили значительные механические повреждения. На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы происшествия будут переданы в суд.

Напомним, вечером 21 ноября в Харькове на перекрестке улиц Героев Труда и Барабашова перед торговым центром «Караван» столкнулись два легковых автомобиля. Видео момента аварии, зафиксированное камерами Триолана, попало в Сеть.

Тэги:  дтп, харьков
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