22.11.2021 10:45

В Харькове на Москалевке – ДПТ с легковушками (видео)

В дорожно-транспортном происшествии на улице Гольдберговской в Харькове пострадавших нет.







Утром 22 ноября на улице Гольдберговской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили РЕДПОСТ в Патрульной полиции, участниками аварии стали автомобили ВАЗ 21101 и Toyota Corolla.



Прибывшие на вызов патрульные предварительно установили, что аварии произошла по вине водителя автомобиля ВАЗ. Он нарушил правило проезда перекрестков (п. 16.6 ПДД), в результате чего и произошло столкновение с авто Toyota.

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К счастью, ДТП произошло без травмированных. Автомобили получили значительные механические повреждения. На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы происшествия будут переданы в суд.

Напомним, вечером 21 ноября в Харькове на перекрестке улиц Героев Труда и Барабашова перед торговым центром «Караван» столкнулись два легковых автомобиля. Видео момента аварии, зафиксированное камерами Триолана, попало в Сеть.