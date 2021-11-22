ДТП: перед крупным торговым центром в Харькове столкнулись легковушки (видео, фото)

Видео момента аварии с камер Триолана выложили в Сеть.
Вечером 21 ноября в Харькове произошло ДТП на перекрестке улиц Героев Труда и Барабашова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Около десяти часов вечера перед торговым центром «Караван» столкнулись два легковых автомобиля. Видео момента аварии, зафиксированное камерами Триолана, попало в Сеть.
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На кадрах записи видно, как автомобиль, совершавший поворот налево, заехал на встречку, а движущийся по главной ехал со скоростью выше, чем у остальных участников движения, и перед перекрестком перестроился в другой ряд. После столкновения второй автомобиль отбросило на ограждение, которое он снес.
По словам очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадал. Официальная информация уточняется.
Напомним, 21 ноября около 05:23 в селе Русская Лозовая сошла с дороги и перевернулась фура.
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