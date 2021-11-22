22 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
История появления этого праздника неизвестна. Однако Всемирный день сыновей успел завоевать любовь у населения нашей планеты, потому как все любящие родители стремятся дать своим детям, своим сыновьям – будущим отцам, все самое лучшее, дабы их жизнь была наполнена достатком и любовью. Поэтому 22 ноября все мамы, папы, их сыновья слышат в свой адрес поздравления и наилучшие пожелания.
В День сыновей обычно все родители маленьких мальчиков балуют чад различными вкусностями и домашними сладостями. Однако главный подарок, который родители могут сделать в этот праздник, подарить детям любовь и приятные слова. Также это прекрасный повод выразить благодарность своему ребенку за то, что он сделал жизнь родителей намного краше, осмысленнее, сказать о том, как они гордятся своим сыном, его успехами, заслугами и закрепить все это символическим подарком.
Народный праздник Матрёны зимние отмечается 22 ноября (по старому стилю – 9 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобной Матроны Константинопольской. В этот день молились перед иконой «Скоропослушница» о прозрении очей, хромоте, за детей, о желании иметь здорового ребёнка, о спасении из плена и при кораблекрушениях.
На Матрёну было принято заваривать лечебные травы и коренья, которые собирались в конце лета и осенью. Травы «заваривали-запаривали» в виде настоев и отваров, сортировали целебные корешки, проводили ревизию лечебных средств, чтобы было чем зимой лечить различные болезни.
Также было принято перебирать вещи и те, что стали малы, отдавать бедным и нищим. Это был день, когда необходимо было избавиться от ненужных вещей, особенно тех, что вышли из употребления. Ведь каждая испорченная вещь «загрязняет» дом, несет в него болезни и неудачи.
Говорили, что «с Матрёны зимней зима встает на ноги». В этот день по приметам судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.
В 1604 году 26-летний король Испании Филипп III, в чье правление дворовый этикет был доведен до немыслимого совершенства, обгорел, заснув у камина, потому что не могли отыскать того единственного гранда, который имел право подвигать кресло короля.
1801 – родился Владимир Иванович Даль – врач, писатель, этнограф, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».
1808 – родился Томас Кук, английский предприниматель, основатель первого в мире туристического агентства.
1890 – родился Шарль де Голль, французский военный и общественный деятель. Первый президент Пятой Республики.
1896 – родился Андре Жид, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1947).
1906 – на международной конференции в Берлине было принято соглашение об использовании сигнала «SOS» в качестве призыва о помощи.
1909 – родился Михаил Миль, советский ученый и конструктор вертолетов серии «Ми».
1928 – родился Николай Добронравов, поэт-песенник и вообще весельчак («Главное, ребята, сердцем не стареть», «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Как молоды мы были»).
1928 – в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля «Болеро».
1958 – родилась Джейми Ли Кертис, американская киноактриса.
1960 – с конвейера запорожского завода «Коммунар» (который позже был переименован в «Запорожский автомобилестроительный завод») сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» - ЗАЗ-965. Образцом послужил итальянский «FIAT 600». Кстати, известна машина была не только в СССР, но и за границей, где она продавалась под брендом «Yalta». «Горбатый» «Запорожец» выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, а дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 9 сентября 2008 года Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» - последнего потомка «горбатого» ЗАЗ-965. Прекратить производство вынудили автопроизводителя экологические требования Евросоюза.
1962 – родился Виктор Пелевин, писатель.
1968 – в Англии вышел двойной альбом «Битлз» «The Beatles», прозванный «Белым альбомом» по причине девственной белизны своего конверта.
1975 – в Испании восстановлена монархия – после смерти диктатора Франсиско Франко власть в стране перешла назначенному им наследнику, 37-летнего принца Хуана Карлоса Бурбона, который в этот день стал королем Испании.
1976 – родился Вилле Херманни Вало, финский рок-музыкант, композитор, поэт и певец, лидер группы «HIM» («His Infernal Majesty»).
1977 – начались полеты «Конкорда» из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.
1984 – родилась Скарлетт Йохансон, американская киноактриса.
1986 – Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжелом весе, став самым молодым чемпионом мира в истории бокса.
1987 – в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир – во время показа сериала «Доктор Кто» на экране на полторы минуты появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom, который успел проговорить разную ерунду, скинул брюки и его избила мухобойкой неизвестная женщина, после чего сигнал перекрыли. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не найден.
1993 – Армения ввела свою национальную валюту — драм.
2004 – в Украине началась «Оранжевая революция», она же – «Майдан».
Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.
Вам будет сложно раскачаться на любые дела, к которым у вас нет искреннего интереса. Скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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