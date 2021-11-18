18.11.2021 14:25 Рита Парфенова

ДТП в Харькове: появилось видео момента столкновения, от которого Cherry перевернулся на крышу

К счастью, в утренней аварии на Северной Салтовке никто не пострадал.





Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка столкнулись автомобили Volkswagen и Cherry. От удара Cherry отбросило на металлическое ограждение тротуара, а потом автомобиль перевернулся на крышу.





Патрульные, оформлявшие ДТП, предварительно установили, что виновником авании был водитель Volkswagen, который нарушил правило проезда перекрестока, а именно п.16.13 ПДД Украины. На мужчину составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП передадут в суд.





Позже появилось видео момента аварии, попавшее на регистратор одного из автомобилей, проезжавших в тот момент перекресток. На кадрах видно, как автомобиль Cherry пересекает перекресток на мигающий зеленый свет по крайней правой полосе и получает удар в бок от двигавшегося в перпендикулярном направлении авто Volkswagen.

Напомним, ранее мы писали о трагедии, разыгравшейся под Харьковом по вине пьяного водителя. Мужчина погубил женщину, врезавшись в прицеп грузовика.