ДТП в Харькове: появилось видео момента столкновения, от которого Cherry перевернулся на крышу

К счастью, в утренней аварии на Северной Салтовке никто не пострадал.
Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка столкнулись автомобили Volkswagen и Cherry. От удара Cherry отбросило на металлическое ограждение тротуара, а потом автомобиль перевернулся на крышу.
Патрульные, оформлявшие ДТП, предварительно установили, что виновником авании был водитель Volkswagen, который нарушил правило проезда перекрестока, а именно п.16.13 ПДД Украины. На мужчину составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП передадут в суд.
Позже появилось видео момента аварии, попавшее на регистратор одного из автомобилей, проезжавших в тот момент перекресток. На кадрах видно, как автомобиль Cherry пересекает перекресток на мигающий зеленый свет по крайней правой полосе и получает удар в бок от двигавшегося в перпендикулярном направлении авто Volkswagen.
Напомним, ранее мы писали о трагедии, разыгравшейся под Харьковом по вине пьяного водителя. Мужчина погубил женщину, врезавшись в прицеп грузовика.
Комментариев: 0
Обострится конкуренция в любых сферах жизни. Чтобы реализовать предоставленные возможности, сосредоточьтесь на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Этот День был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
влажность:
давление:
ветер: