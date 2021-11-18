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18.11.2021  14:40   Виталий Хиневич

Служебная халатность стоила более 1 миллиона: на Харьковщине будут судить работников лесхоза

Сотрудники Бабаевского лесничества недобросовестно относились к своим служебным обязанностям.

На Харьковщине будут судить лесников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что три сотрудника «Октябрьского лесного хозяйства» не выполняли охраны лесного массива от незаконной вырубки лесов.
 
В результате бездействия было уничтожено около 600 деревьев. Сумма ущерба, нанесенная государству, составляет более 1 миллиона гривен. 
 
 
На данный момент обвинительный акт в отношении подозреваемых работников лесхоза направлен в Харьковский районы суд Харьковской области. 
 
Если вину служебных лиц докажут, им может грозить лишение свободы от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, а также наложение штрафа от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч гривен.
 
Данное наказание предусмотрено частью 1, 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее подозрения предъявили должностному лицу, а также группе лиц, которые ради наживы совершали уничтожение зеленых насаждений.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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