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26.06.2021  14:23   

Под Харьковом копы выявили незаконную порубку деревьев (ФОТО)

В пригороде Харькова поймали неизвестных на вырубке.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, копы обнаружили, что в лесополосе недалеко от села Бугаевка Чугуевского района неизвестные вырубают насаждения.
 
Для документирования факта преступления полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
 
Лісорубами виявилися 5 местных жителей.
 
В ходе осмотра места происшествия было начислено 84 пней от спиленных деревьев породы ясень. Спиленные стволы деревьев и бензопилы изъяты.
 
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Во время проведения досудебного расследования полицейские установили, что к совершению уголовного преступления причастны работники общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляет выращивания сельскохозяйственных культур на территории района
 
 
25 июня сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции совместно с работниками Чугуевского районного управления полиции и Чугуевского окружной прокуратуры провели санкционированные обыски на предприятии.
 
В ходе обыска на территории общества правоохранители обнаружили около 125 метров кубических спиленной древесины, которая сохранялась на территории без ответственной документации.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
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