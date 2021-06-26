26.06.2021 14:23
Под Харьковом копы выявили незаконную порубку деревьев (ФОТО)
В пригороде Харькова поймали неизвестных на вырубке.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, копы обнаружили, что в лесополосе недалеко от села Бугаевка Чугуевского района неизвестные вырубают насаждения.
Для документирования факта преступления полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Лісорубами виявилися 5 местных жителей.
В ходе осмотра места происшествия было начислено 84 пней от спиленных деревьев породы ясень. Спиленные стволы деревьев и бензопилы изъяты.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Во время проведения досудебного расследования полицейские установили, что к совершению уголовного преступления причастны работники общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляет выращивания сельскохозяйственных культур на территории района
25 июня сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции совместно с работниками Чугуевского районного управления полиции и Чугуевского окружной прокуратуры провели санкционированные обыски на предприятии.
В ходе обыска на территории общества правоохранители обнаружили около 125 метров кубических спиленной древесины, которая сохранялась на территории без ответственной документации.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственные действия продолжаются.
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