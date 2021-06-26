26.06.2021 12:46

Утром в воскресенье в Харькове два трамвая изменят маршрут

В Харькове трамваи №8 и 27 пойдут по другому маршруту 27 июня 2021 года.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, движение трамваев по улице Молочной, площади Защитников Украины и Московскому проспекту, на участке от улицы Плехановской до Академика Павлова при движении в сторону улицы Академика Павлова, будет запрещено с 7:00 до 12:00 27 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части по Московскому проспекту.

В связи с этим, трамваи будут курсировать так:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;

№27: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на День молодежи запретят проезд на площади Свободы.