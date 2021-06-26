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26.06.2021  12:46   

Утром в воскресенье в Харькове два трамвая изменят маршрут

В Харькове трамваи №8 и 27 пойдут по другому маршруту 27 июня 2021 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, движение трамваев по улице Молочной, площади Защитников Украины и Московскому проспекту, на участке от улицы Плехановской до Академика Павлова при движении в сторону улицы Академика Павлова, будет запрещено с 7:00 до 12:00 27 июня.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части по Московскому проспекту.
 
В связи с этим, трамваи будут курсировать так:
 
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;
 
№27: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на День молодежи запретят проезд на площади Свободы.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, трамваи
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