26.06.2021 11:57

Стало известно, когда запустят трамвай по Московскому проспекту

На данное время дорожники завершают участок от Гимназической набережной до площади Героев Небесной Сотни, дальше перейдут к улице Богдана Хмельницкого.

Реконструкция Московского проспекта вышла на финишную прямую. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на вице-мэра по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова. Так, на участке от Гимназической набережной до площади Героев Небесной Сотни уложили финишный слой асфальтобетона. Участок до улицы Богдана Хмельниц под ключ должны сдать уже к августу. В августе же должны пустить Московским проспектом и трамваи.

Параллельно сейчас в городе стартовали работы в рамках проекта по расширению одной из стратегических артерий города - спуска Веснина. Там планируют обустроить реверсивное движение для трамваев. Саму улицу планируют расширить, добавив полосы для автотранспорта.

В этом году мы хотим сделать расширение ул. Веснина и создание реверсного движения. Параллельно будем проектироваться еще и с трамвайным путям, будем проектировать еще развязки. Все это идет. Все это комплексное решение, - подчеркнул Евгений Водовозов.

Работы по расширению Веснина и обустройство одноколейка будут проходить в несколько этапов и продлятся в 2022 году.

Напомним, ремонтные работы на Окружной ведутся на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.