25.05.2021 13:09

Водителям – о ремонтах на Окружной Харькова: куда лучше не ехать (ВИДЕО, ФОТО)

На данный момент ремонтные работы ведутся на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.



//kh.ukravtodor.gov.ua

Продолжается восстановление объездной дороги вокруг города Харьков – на участках, которые были настоящим экстримом для водителей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.

Географически участки ремонта охватывают северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части Окружной дороги. Ремонт оставшейся части - перспектива будущих лет.



Сегодня, по информации дорожников, основные работы ведутся на участке дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которая входит в состав кольцевой:

на участке 513-514-м км подрядчики устраивают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси;

на 491-м км устраивают бортовой камень

на 486-м километре делают выравнивающий слой на съезда.

На отрезке М-03-03 (Подъезд к аэропорту «Харьков») устраивают выравнивающий слой между Роганским жилмассивом и Филипп Морис. Подрядчики устанавливают бортовой камень в пределах Роганского жилмассива и занимаются фрезерованием съездов на всей протяженности участка.

Параллельно работают на дополнительных переходно-скоростных полосах, удаляют кустарники, устанавливают борта, демонтируют старое барьерное ограждение.

В местах проведения работ движение автотранспорта организовано по одной половине проезжей части в реверсном режиме. Водителей просят быть предельно внимательными в местах проведения ремонтных работ.

По информации участников дородного движения в соцсетях, самые большие пробки сегодня наблюдались на выезде из Харькова св сторону Пятихаток и на Салтовке в сторону Липцев.

Рассказали в Службе автомобильных дорог об уже проделанной в этом году работе: