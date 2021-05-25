Водителям – о ремонтах на Окружной Харькова: куда лучше не ехать (ВИДЕО, ФОТО)

На данный момент ремонтные работы ведутся на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.
Продолжается восстановление объездной дороги вокруг города Харьков – на участках, которые были настоящим экстримом для водителей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.
Географически участки ремонта охватывают северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части Окружной дороги. Ремонт оставшейся части - перспектива будущих лет.
Сегодня, по информации дорожников, основные работы ведутся на участке дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которая входит в состав кольцевой:
На отрезке М-03-03 (Подъезд к аэропорту «Харьков») устраивают выравнивающий слой между Роганским жилмассивом и Филипп Морис. Подрядчики устанавливают бортовой камень в пределах Роганского жилмассива и занимаются фрезерованием съездов на всей протяженности участка.
Параллельно работают на дополнительных переходно-скоростных полосах, удаляют кустарники, устанавливают борта, демонтируют старое барьерное ограждение.
В местах проведения работ движение автотранспорта организовано по одной половине проезжей части в реверсном режиме. Водителей просят быть предельно внимательными в местах проведения ремонтных работ.
По информации участников дородного движения в соцсетях, самые большие пробки сегодня наблюдались на выезде из Харькова св сторону Пятихаток и на Салтовке в сторону Липцев.
Рассказали в Службе автомобильных дорог об уже проделанной в этом году работе:
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Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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