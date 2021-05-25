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25.05.2021  13:09   

Водителям – о ремонтах на Окружной Харькова: куда лучше не ехать (ВИДЕО, ФОТО)

На данный момент ремонтные работы ведутся на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.


//kh.ukravtodor.gov.ua

Продолжается восстановление объездной дороги вокруг города Харьков – на участках, которые были настоящим экстримом для водителей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.

Географически участки ремонта охватывают северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части Окружной дороги. Ремонт оставшейся части - перспектива будущих лет.

Сегодня, по информации дорожников, основные работы ведутся на участке дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которая входит в состав кольцевой:

  • на участке 513-514-м км подрядчики устраивают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси;
  • на 491-м км устраивают бортовой камень
  • на 486-м километре делают выравнивающий слой на съезда.

На отрезке М-03-03 (Подъезд к аэропорту «Харьков») устраивают выравнивающий слой между Роганским жилмассивом и Филипп Морис. Подрядчики устанавливают бортовой камень в пределах Роганского жилмассива и занимаются фрезерованием съездов на всей протяженности участка.

Параллельно работают на дополнительных переходно-скоростных полосах, удаляют кустарники, устанавливают борта, демонтируют старое барьерное ограждение.

Ремонтные работы ведутся на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка

В местах проведения работ движение автотранспорта организовано по одной половине проезжей части в реверсном режиме. Водителей просят быть предельно внимательными в местах проведения ремонтных работ.

По информации участников дородного движения в соцсетях, самые большие пробки сегодня наблюдались на выезде из Харькова св сторону Пятихаток и на Салтовке в сторону Липцев.

Рассказали в Службе автомобильных дорог об уже проделанной в этом году работе:

  • на 45,4 км отфрезерована старое изношенное покрытие.
  • первый слой асфальтобетонного покрытия устроено на 26,5 км кольцевой.
  • второй выравнивающий слой с использованием георешетки в асфальтобетоне готов на 11,9 км.
  • для увязки дорожной одежды между слоями асфальтобетона дорожники устраивают композитную арматуру (уже устроено 4,8 тыс. кв.м).

Ремонтные работы ведутся на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка

Источник:   САД
 Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков
 
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