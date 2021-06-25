25.06.2021 12:28

5 преимуществ электроскутера над машиной

Электроскутеры сегодня набирают популярность и используются как в качестве личного транспорта, так и в службах доставки. Почему этот транспорт стал востребованным и каковы его преимущества?

Плюсы использования электроскутера

Преимущества электроскутера перед автомобилем можно заметить даже невооруженным взглядом. Среди основных плюсов:

компактность;

доступность;

простота управления;

не нужны права и ТО;

дешевое обслуживание.

Прежде всего электроскутер выбирают те, кто хочет ездить по городу с комфортом. Компактный и легкий транспорт может развивать скорость до 50 км/ч, а на одном заряде можно проехать до 120 км. Этого вполне достаточно для целого дня езды.

Вам не понадобятся права, не нужно покупать бензин, благодаря чему можно уберечь окружающую среду от лишнего загрязнения. Нет необходимости в регулярном прохождении техосмотра, запчасти стоят гораздо дешевле, чем автомобильные, да и в целом цена скутера значительно ниже. Электроэнергия, которое он питается тоже на порядок дешевле бензина.

Электроскутер для начинающих

Электроскутер — отличный вариант для начинающего водителя. Этот транспорт легок в управлении, поэтому с вождением справится каждый. Новички могут приобрести опыт, управляя скутером, а затем выбрать другой тип транспорта. Также это хороший вариант для юных водителей, которые готовятся к получению прав для вождения автомобиля. Компактное и легкое транспортное средство подходит для водителей весом до 200 кг и требует 6-8 часов для полной зарядки аккумулятора.