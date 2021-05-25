25.05.2021 13:18

"Металл" сыграет свой последний матч на стадионе "Металлист"

Александр Ярославский пригласил всех на матч "Металл" - "Кривбас", который будет последним для харьковской футбольной команды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Александра Ярославского. В частности Ярославский пообещал на стадионе раскрыть секрет на планы старого-нового клуба в новом сезоне.

«Дорогие друзья! Добрый день. Я от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого пламенного города Харьков и от "Металлиста" приглашаю вас на матч "Металл" - "Кривбасс". Вы узнаете много интересного и секретного, что я приготовил для вас на последующие сезоны для нашего старого-нового клуба "Металлист". Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите», - отметил Ярославский в обращении к болельщикам на своем Facebook

Кроме того, в ходе аппаратного совещания сегодня, 25 мая и.о мэра Игорь Терехов пригласил всех харьковчан прийти и поддержать команду "Металл", который сыграет свой последний матч под этим названием.

Напомним, матч состоится на стадионе "Металлист" в субботу 29 мая в 17:00.