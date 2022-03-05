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05.03.2022  19:14   Евгений Клочко

"Нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд", - бизнесмен Александр Ярославский

Харьковский бизнесмен, президент харьковского ФК "Металлист" Александр Ярославский уверен, что может собрать для помощи Харькова $1 млрд.

Александр Ярославский уверен, что для харьковчан соберут $1 млрд
 
Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает РЕДПОСТ. По его словам, сегодня глаза всего мира обращены на Харьков, где харьковчане каждый день демонстрируют чудеса мужества и самоотверженной любви к своему городу.
 
"Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей, я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам. 
 
 
Поэтому под эгидой DCH мы запускаем Программу международной поддержки Харькова World4Kharkiv. В самое ближайшее время заработает сайт, и я расскажу подробнее, как все будет организовано", - подчеркнул Ярославский.
 
Напомним, горячая линия по обеспечению инсулином больных диабетом начала работу сегодня, 5 марта, в Харькове.
 
 
Тэги:  агрессия россии, ярославский, харьков
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