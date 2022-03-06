06.03.2022 12:47 Евгений Клочко

Харьков ожидает "зеленый коридор" для гуманитарной помощи и эвакуации населения

В Харькове ожидает открытия «зеленых коридоров»для эвакуации населения и доставки гуманитарных грузов.



Фото из открытых источников

этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. По его словам, украинская армия и все гражданские службы Харьковской области держат оборону и работают в усиленном режиме. По состоянию на 6 марта ведутся бои с российским агрессором по Кулиничевскому и Чугуевскому направлениям, самая критическая точка - город Изюм.

«Наши украинские военные достойно удерживают оборону. Уже этой ночью ликвидировали две вражеские авиаединицы. Действия противника сейчас вызывают удивление, он наземное сражение фактически проиграл. Ночью было несколько попыток, и все они были уничтожены. Например, силы российского врага, направлявшиеся из Балаклеи в сторону Днепропетровщины, были ликвидированы», - рассказал глава ХОВА.

Также он отметил, что город полностью готов к эвакуации населения и ожидает открытия так называемых «зеленых коридоров».

«Организационно мы полностью готовы. В целом по эвакуации: ежедневно около 30 тысяч человек отправляются с вокзала Харькова в безопасные места. «Укрзалізниця» добавляет поезда по разным направлениям. Продолжаем снабжать граждан гуманитарной помощью», - отметил Олег Синегубов.

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