    
Главная Новости Харькова Общество Помогать доставке гуманитарной помощи в Харькове будет полиция
06.03.2022  13:22   Евгений Клочко

Помогать доставке гуманитарной помощи в Харькове будет полиция

Харьковские правоохранители будут помогать предпринимателям и волонтерам доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся.

Гуманитарную помощь в Харькове доставит полиция
 
Об этом сообщат РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
 
«Уважаемые предприниматели, волонтеры и все, кто помогает харьковчанам получить гуманитарную помощь! Мы знаем, что у вас есть проблемы с транспортом. Подразделения полиции готовы организовать доставку», - говорится в сообщении.
 
 
Правоохранители напомнили, что обратиться за помощью можно по тел.: +380 97 893 56 69 (Елена), +380 96 797 86 19 (Игорь).
 
Напомним, В Харькове ожидает открытия «зеленых коридоров»для эвакуации населения и доставки гуманитарных грузов.
Тэги:  агрессия россии, гуманитарная помощь, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 Общество Харьков ожидает "зеленый коридор" для гуманитарной помощи и эвакуации населения 05.03 Общество "Нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд", - бизнесмен Александр Ярославский 05.03 Общество Куда сообщать о неразорвавшихся снарядах в Харькове
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 