06.03.2022 13:22 Евгений Клочко

Помогать доставке гуманитарной помощи в Харькове будет полиция

Харьковские правоохранители будут помогать предпринимателям и волонтерам доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся.

Об этом сообщат РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Уважаемые предприниматели, волонтеры и все, кто помогает харьковчанам получить гуманитарную помощь! Мы знаем, что у вас есть проблемы с транспортом. Подразделения полиции готовы организовать доставку», - говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что обратиться за помощью можно по тел.: +380 97 893 56 69 (Елена), +380 96 797 86 19 (Игорь).

Напомним, В Харькове ожидает открытия «зеленых коридоров»для эвакуации населения и доставки гуманитарных грузов.