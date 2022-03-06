06.03.2022 14:47 Евгений Клочко

В Харькове обстреляли ядерную установку и хранилище ядерных материалов

Российско-террористические войска продолжают наносить точечные удары по ядерным объектам Украины.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Харьковской области. По информации силовиков, 6 марта российским агрессором совершены обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град» по территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).

В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка «Источник нейтронов», в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).

Служба безопасности Украины продолжает собирать доказательства в Гаагу.

Также стало известо, что после обстрела в Пятихатках в больницу скорой и неотложной помощи доставили троих взрослых людей с осколочными ранениями, сообщила журналистам Суспільне главврач медучреждения Елена Ковалева. Раненые находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы для их жизни нет.

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