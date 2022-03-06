06.03.2022 15:04 Евгений Клочко

Прощеное воскресенье в 2022 году: что нужно делать, говорить и как себя вести

Прощеное воскресенье в 2022 году наступает перед Великим постом, что помогает определиться православным с датой.

Древняя традиция монахов показывает, что нужно делать всем в это время. Когда приходит последний день Масленицы, в церквях вспоминают не только жизнь Христа, но и изгнание Адама из Рая.

Прощеное воскресенье можно считать народной и церковной традицией. В старину монахи перед Великим постом уходили в пустыню и могли оттуда не вернуться. Они просили друг у друга прощения за все совершенные поступки и вероятные обиды. Уходили в уединение с чистой душой и совестью.

Традиция просить прощения перед постом осталась и сегодня. Это дает возможность сосредоточиться на духовной стороне и очиститься от грехов.

У христиан прощеное воскресенье также связано с последним днем Масленицы. Заканчиваются веселые дни, провожают зиму, блюда с понедельника станут только постными.

Что делать в Прощеное воскресенье

В последний день Масленицы 6 марта 2022 года в церкви проходит богослужение. На нем вспоминается грехопадение Адама и его изгнание из Рая. Это как бы указывает всем христианам, что нужно раскаяться в своих грехах. Поэтому после службы идут к родственникам или другим людям, чтобы попросить прощение.

Они должны сказать «Прости меня за нанесенные обиды» или что-то похожее на эту фразу. Но она должна начинаться именно со слова «прости». Ответчик же говорит: «Бог простит, и я прощаю». Если же обида оказалась очень сильной и человек не готов простить своего обидчика, то может сказать только первую часть фразы: «Бог простит».

Важно просить прощение и прощать от чистого сердца, а не формально. Только в таком случае снимаются грехи и действительно прощается обида.

В Прощеное воскресенье для всех православных людей остается главным обращение с просьбой о прощении. В древности было принято, поклонившись встречному, соседу, другу или другому человеку, которого знаешь, просить о прощении обид и согрешений. Если хочется жить с Господом в этом и ином мире, то нужно избавляться от негатива, осуждений и неприязни.

Обиды могут быть нанесены не специально или человек даже не заметил, что каким-то своим действием задел другого. Поэтому просят прощения у всех, чтобы не пропустить того, кто тщательно скрывает свое расстройство и не подает виду. Это поможет действительно подойти к посту очищенным.

Чин прощения проходит в храмах в вечернее время. Поэтому желательно побывать на службе, чтобы быть прощенным и примиренным со всеми, с Богом и с собой.

Вечером в прощеное воскресенье у христиан есть и другие традиционные действия:

люди ходили в баню;

поминали усопших;

остатки еды от праздничного стола нужно сжечь или отдать скотине, а посуду помыть.

Кульминацией праздника Масленицы и Прощеного воскресенья является сжигание чучела. Пепел рассыпают по полям, чтобы собрать хороший урожай.