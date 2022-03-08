08.03.2022 16:23 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: Наши любимые харьковчанки, с праздником вас! (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил женщин с праздником 8 Марта



Игорь Терехов: Наши любимые харьковчанки, с праздником вас! (видео)



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил женщин с 8 Марта, а также встретился с ними, подарив цветы.

"Дорогие женщины!

Сегодня вы на фронте наравне с мужчинами защищаете нашу страну с оружием в руках, и с такой же силой и самоотдачей храните мир в тылу.

Пока вы рядом нам спокойно, а на душе - тепло.

Вы - наша поддержка и опора. Ради вас мы все приближаем победу, чтобы наконец-то над нами было мирное небо.

Берегите себя на всех фронтах, а мы всегда будем рядом! Всегда!

Спасибо вам, дорогие, за любовь, веру в своих мужчин и страну, за мудрость и покой, который вы храните в семье, и новую жизнь, которую дарите родному городу.

Цветы обязательно будут, они расцветут в мирном Харькове.

Они украсят наш город, когда вы снова пройдете с ними в руках по родному городу с улыбкой на лице. А это будет скоро. Мы сделаем все, чтобы выполнить это обещание.

Наши любимые харьковчанки, наши любимые героини, с праздником вас!!!

Держимся и побеждаем с вами, ради вас, ради Украины!!!"