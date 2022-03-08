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08.03.2022  16:23   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: Наши любимые харьковчанки, с праздником вас! (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил женщин с праздником 8 Марта


Игорь Терехов: Наши любимые харьковчанки, с праздником вас! (видео)
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил женщин с 8 Марта, а также встретился с ними, подарив цветы.
 
"Дорогие женщины!
 
Сегодня вы на фронте наравне с мужчинами защищаете нашу страну с оружием в руках, и с такой же силой и самоотдачей храните мир в тылу. 
 
Пока вы рядом нам спокойно, а на душе - тепло.
 
Вы - наша поддержка и опора. Ради вас мы все приближаем победу, чтобы наконец-то над нами было мирное небо.
 
Берегите себя на всех фронтах, а мы всегда будем рядом! Всегда!
 
Спасибо вам, дорогие, за любовь, веру в своих мужчин и страну, за мудрость и покой, который вы храните в семье, и новую жизнь, которую дарите родному городу. 
 
Цветы обязательно будут, они расцветут в мирном Харькове. 
 
Они украсят наш город, когда вы снова пройдете с ними в руках по родному городу с улыбкой на лице. А это будет скоро. Мы сделаем все, чтобы выполнить это обещание.
 
Наши любимые харьковчанки, наши любимые героини, с праздником вас!!! 
 
Держимся и побеждаем с вами, ради вас, ради Украины!!!"
 
 
 

 

Тэги:  игорь терехов, 8 марта, харьков
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