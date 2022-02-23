    
Главная Новости Харькова Общество Праздничная инсталляция появится к 8 марта на фасаде харьковской мэрии (фото)
23.02.2022  16:18   Ирина Круглова

Праздничная инсталляция появится к 8 марта на фасаде харьковской мэрии (фото)

На здании Харьковского городского совета начали монтаж инсталляции, приуроченной в Международному женскому дню 8 Марта.

Букет тюльпанов к 8 марта появится на фасаде харьковской мэрии
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на данный момент рабочие устанавливают макеты тюльпанов на углу здания.
 
Букет тюльпанов к 8 марта появится на фасаде харьковской мэрии
 
Напомним, положили начало традиции установки инсталляций к праздникам на здании горсовета накануне Нового года 2022. Тогда, перед новогодними праздниками был установлен макет елки на фасаде мэрии.
 
 
Напомним, ранее мы писали об этой инсталляции, отмечая, что в Нью-Йорке установлена новогодняя елка, которая мало чем отличается от елки в Харькове. На знаменитой улице Нью-Йорка Пятой авеню, возле отеля Плаза, расположилась на фасаде здания новогодняя красавица. Увидеть ее можно даже за несколько кварталов, она занимает 12 этажей дома и украшена различными орнаментами и логотипом Louis Vuitton. 
 
Тэги:  8 марта, цветы, инсталляция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.02 Lifestyle Какой подарок выбрать женщине на 8 Марта, учитывая ее знак зодиака 02.02 Общество 8 Марта: как и когда украинцы отдыхают - ответ порадует 16.03 Власть Игорь Терехов поздравил женщин-ветеранов с праздником весны
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 