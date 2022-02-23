23.02.2022 16:18 Ирина Круглова

Праздничная инсталляция появится к 8 марта на фасаде харьковской мэрии (фото)

На здании Харьковского городского совета начали монтаж инсталляции, приуроченной в Международному женскому дню 8 Марта.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на данный момент рабочие устанавливают макеты тюльпанов на углу здания.

Напомним, положили начало традиции установки инсталляций к праздникам на здании горсовета накануне Нового года 2022. Тогда, перед новогодними праздниками был установлен макет елки на фасаде мэрии.

Напомним, ранее мы писали об этой инсталляции , отмечая, что в Нью-Йорке установлена новогодняя елка, которая мало чем отличается от елки в Харькове. На знаменитой улице Нью-Йорка Пятой авеню, возле отеля Плаза, расположилась на фасаде здания новогодняя красавица. Увидеть ее можно даже за несколько кварталов, она занимает 12 этажей дома и украшена различными орнаментами и логотипом Louis Vuitton.