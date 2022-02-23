Праздничная инсталляция появится к 8 марта на фасаде харьковской мэрии (фото)

На здании Харьковского городского совета начали монтаж инсталляции, приуроченной в Международному женскому дню 8 Марта.
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Сегодня дела могут даваться вам неожиданно легко. Так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Теплый воздух с юго-запада продолжит определять погоду в Харькове. Среднесуточные температуры удерживаются выше нормы на 6-8°C.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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