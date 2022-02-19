19.02.2022 17:58 Евгений Клочко

Какой подарок выбрать женщине на 8 Марта, учитывая ее знак зодиака

Выбор подарка для женщины на 8 Марта — всегда вопрос непростой, особенно если это не близкий человек, вам неизвестны ее предпочтения и вы не рассчитываете на значительные траты.

Астрологи в этом случае рекомендуют учитывать, кем является женщина по знаку зодиака. Считается, что так значительно легче сориентироваться в выборе подарка, который доставит ей удовольствие. А дополнение в виде букетика цветов станет вообще идеальным вариантом.

Овен

Женщина-Овен в душе всегда ребенок. Сколько бы ей не было лет, она полна энергии и готова к разнообразным приключениям. Поэтому ей наверняка понравится подарок, с которым она может увлекательно провести время. Например, роликовые коньки, палки для скандинавской ходьбы или билет в боулинг-клуб.

Телец

Женщины-Тельцы являются ценителями предметов искусства и красивых вещей. Даже если презент недорогой, но изящный и стильный, он наверняка понравится женщине. Например, оригинальная ваза для цветов или подсвечник. Кроме того, представительницы этого знака большие сладкоежки, поэтому коробке хороших шоколадных конфет они будут рады не меньше.

Близнецы

Близнецам по душе придется любой подарок, который принесет ей новые впечатления. Будь то новый гаджет, абонемент в фитнес-клуб или поездка в какое-то интересное место, где она не бывала прежде.

Рак

Романтичные и ценящие домашний уют Раки будут рады любому подарку «для дома», будь то посуда, скатерть, декоративное украшение. Но здесь есть одно непременное условие: презент должен быть сделан и выбран с душой. На это у Раков особое чутье.

Лев

Львицам, пожалуй, сложнее всего выбрать подарок из разряда недорогих. Ведь они привыкли царствовать, и для них цена подарка имеет первостепенное значение. Но есть одно исключение из правил: букет роз Львица оценит по достоинству.

Дева

Практичным Девам лучше дарить подарки, которые имеют полезное назначение. Например, какой-то кухонный прибор или набор дорогих сыров.

Весы

Женщины-Весы по достоинству оценят любой подарок, связанный с дизайнерскими изысками. Это может быть оригинальный ароматизатор, настенное панно, декоративный веер или набор ароматических масел.

Скорпион

Больше всего женщине-Скорпиону понравится эксклюзивный подарок, сделанный специально для нее. Это может быть любая авторская работа в виде украшения, элемента интерьера или набор шоколадных конфет ручной работы.

Стрелец

Стрелец относится к огненным и одним из самых энергичных знаков зодиака, поэтому для этой женщины не так-то просто подобрать подходящий подарок. Но за билет на какое-то экстремальное развлечение она всегда будет вам благодарна.

Козерог

Козероги считаются неисправимыми трудоголиками, много времени отдающими работе. Они, как правило, равнодушны к любым традиционным подаркам. Но напомнить женщине-Козерогу об отдыхе никогда не помешает, поэтому билет в театр, кино или на выставку будет для нее отличным подарком.

Водолей

Женщины-Водолеи по своей природе умны, разносторонне развиты и открыты всему новому. Поэтому они будут рады любому интеллектуальному подарку, будь то красивая книга по искусству или билет на арт-вечеринку, где они смогут поупражняться в творчестве.

Рыбы

Сентиментальные Рыбы будут благодарны вам за подарок, дополняющий их домашний уют. Это могут быть любые декоративные украшения для дома, светильники, картины и даже уютные домашние тапочки.